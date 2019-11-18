Собачьи упряжки на "сухой земле"

Гонки на собачьих упряжках обычно ассоциируются с заснеженными ландшафтами Крайнего Севера. Однако англичане доказали, что этот вид спорта вполне подходит и для более умеренного климата.

Вместо снега лиственный лес, вместо саней своеобразная колесница-трицикл, и конечно - собаки!

Драйленд - это термин, обозначающий бесснежные виды ездового спорта. Его название происходит от английских слов dry и land - "сухая земля". Примечательно, что данный вид спорта завоевывает все большую популярность, даже есть чемпионат мира.

В этом году на одном из этапов ЧМ по драйленду в Англии приняли участие команды со всей Европы. Около 250 собак, включая сибирских хаски, аляскинских маламутов и гренландцев, участвовали в гонках в различных классах.