Гонконг: осада университета

Антиправительственные манифестанты а в осаждённом полицией Политехническом университете Гонконга пытаются избежать ареста. Минувшей ночью они вступили в столкновения со стражами порядка. Полиция применила слезоточивый газ и перекрыла все выходы. Власти отрицают, что начали штурм студенческого городка и призывают всех находящихся в нём покинуть территорию. По некоторым данным несколько десятков человек смогли бежать.

За последние сутки задержаны свыше 400 протестующих студентов, которые обвиняются в участии в беспорядках.