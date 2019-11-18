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Гонконг: осада университета

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Гонконг: осада университета

Антиправительственные манифестанты а в осаждённом полицией Политехническом университете Гонконга пытаются избежать ареста. Минувшей ночью они вступили в столкновения со стражами порядка. Полиция применила слезоточивый газ и перекрыла все выходы. Власти отрицают, что начали штурм студенческого городка и призывают всех находящихся в нём покинуть территорию. По некоторым данным несколько десятков человек смогли бежать.

За последние сутки задержаны свыше 400 протестующих студентов, которые обвиняются в участии в беспорядках.

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