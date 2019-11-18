Италия: "высокая вода" - большие потери

В итальянской области Тоскана по предложению губернатора Энрико Росси из-за прошедших здесь проливных дождей объявлено чрезвычайное положение. Предположительно, ущерб от наводнения составит несколько миллионов евро. Власти намерены обратиться к правительству с требованием присвоить режиму ЧП национальный статус, что позволит получить финансирование из специальных фондов для ликвидации последствий разгула стихии.

Самый высокий, красный уровень опасности, объявлен в Эмилии-Романье из-за ожидаемых там ливней и гроз, которые снова могут спровоцировать разлив рек. В Модене и Болонье эвакуированы сотни людей. Прервано местное железнодорожное сообщение. В сельской местности в минувшие сутки полиция, карабинеры и сотрудники Гражданской защиты провели около ста спасательных операций.

В Венеции, постепенно открываются музеи, закрытые ранее из-за рекордного за полвека наводнения. Уровень воды в городе снижается. На восстановление потребуется порядка миллиарда евро. В эту сумму не входит ущерб, нанесенный стихией венецианской ривьера. Речь идет о 120-километровой береговой линии от дельты реки По до региона Фриули-Джулия. Только в Эзоло материальные потери составили шесть миллионов евро.