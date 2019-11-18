Иван Голунов: "Следствие ждет отмашки"

Иван Голунов готов провести расследование собственного дела. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.
В июне журналиста "Медузы" задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании обвинения с него сняли. Он сам заявил, что психотропные средства ему подбросили и пожаловался на нарушение своих прав и бездействие следствия.
Два дня назад в Берлине Голунов получил премию "Профессия — журналист", учрежденную "Открытой Россией", за материал об устройстве рынка ритуальных услуг.
Он заявляет, что "потерял контакт" со следствием, когда началось обсуждение вероятных заказчиков дела:
По его словам, сначала следствие сказало, что засекречена лишь часть дела, но позже выяснилось, что материалы засекречны полностью.
"Иван Голунов за все эти месяцы лишь пару раз был вызван в качестве свидетеля. Он считает, что имеет право знать детали следствия, и готов сам довести дело до конца", - передает из Москвы Галина Полонская, корреспондент Euronews.