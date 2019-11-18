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Грузия

Грузия: парламент возобновил работу

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  Ирина Александрова 
Грузия: парламент возобновил работу
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Парламент Грузии возобновил работу: полиция разогнала демонстрантов, блокировавших здание законодательного органа. Чтобы рассеять собравшихся, сотрудники спецназа МВД применили водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что несколько человек получили травмы. Задержаны 18 манифестантов.

Участники акции требовали проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. Эта реформа была анонсирована несколько месяцев назад, лидером "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. Но в момент решающего голосования многие депутаты от правящей партии отказались поддержать законопроект, что и спровоцировало всплеск недовольства. Оппозиционные партии призвали народ выйти на улицы.

"Очень жаль, что часть оппозиции и ее представители еще раз ввели в заблуждение своих сторонников и мирный протест вышел за рамки закона", - сказал глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе, обвинила в разгоне митинга Иванишвили. Она считает, что это является его политическим самоубийством.

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Видеомонтаж • Ирина Александрова

Дополнительные источники • AFP, RWS, TASS

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