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Франция

Проверку прошел, но рухнул

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  Сергей Щербаков 
Проверку прошел, но рухнул
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Число жертв обрушения моста во Франции достигло двух человек. Спасатели извлекли из-под воды тело водителя грузовика, который, по всей видимости, и спровоцировал происшествие. Ранее также было обнаружено тело 15-летней школьницы.

При этом несколько человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Трагедия произошла в понедельник утром: двухполосный автомобильный мост рухнул в воду неподалеку от Тулузы. Как сообщил префект региона, мост был построен в 1930-х годах, однако регулярно проверялся соответствующими службами. Последняя проверка в 2017 году не выявила никаких дефектов в конструкции.

В качестве основной версии рассматривается превышение допустимой массы, поскольку в момент обрушения на мосту находилась грузовая фура, которая не имела права проезжать в этом месте. Длина моста составляла 152 метра, ширина - 5 метров. Он находился вдали от оживленных автомагистралей. Им пользовались в основном жители окрестных населенных пунктов.

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