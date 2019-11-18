Стрельба в Калифорнии: есть жертвы

Не менее 10 человек пострадали в калифорнийском городе Фресно в результате стрельбы. Как сообщила полиция, около 6 вечера по местному времени в дом где хозяева с гостями смотрели спортивный матч, ворвались неизвестные и открыли огонь.

По уточненным к утру понедельника данным, погибли четыре человека.

Шестерых раненых доставили в больницы. Этот трагический инцидент стал вторым за сутки в этом городе.

Утром того же дня во Фресно, но в другом районе, был убит 20-летний мужчина. Связаны ли эти инциденты, пока не сообщается.