Новый прилив в Венеции

В Венеции в воскресенье ожидается новый подъем воды. Как сообщают местные СМИ, ее уровень может достичь отметки в 160 см. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют "красный" уровень опасности. Местные жители готовятся к затоплениям. Закрылись многие заведения, а в открытых магазинах и ресторанах установлены металлические заграждения, чтобы вода не проникла внутрь. Согласно информации метеорологов, значительных улучшений ситуации не стоит ожидать до вторника.

Пострадал также оперный театр Ла Фениче. Из-за проникшей в помещения воды из строя вышли противопожарная и электроэнергетическая системы, что может повлиять на предстоящий театральный сезон. Часть электрического оборудования на первом этаже и в подвалах была повреждена. В настоящее время ведутся ремонтные работы, а репетиции спектаклей пока вынуждены будут проводить в других театрах.

Тем временем в консерватории Бенедетто Марчелло волонтеры, откликнувшиеся на призыв о помощи в соцсетях, спасают хранящиеся в ней старинные партитуры и редкие книги.