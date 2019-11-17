Великобритания: консерваторы уходят в отрыв

Британские консерваторы подходят к досрочным парламентским выборам с самым высоким электоральным рейтингом с 2017-го. Об этом свидетельствуют данные последних опубликованных соцопросов. Лидер партии, премьер-министр Борис Джонсон, тем временем, предложил избирателям сделку: он сообщил, что все кандидаты от консерваторов пообещали поддержать соглашение о «брексите», а значит, по его словам, получив большинство, они смогут завершить подготовку к выходу из ЕС.

Согласно этим же соцопросам, лейбористы значительно отстают от консерваторов — разница составляет от 9 до 15%. Лидер партии Джереми Корбин в своей кампании сосредоточился на вопросах внутренней политики. Он, в частности, обещает защитить социальный сектор от приватизации и изменить баланс налоговой системы в пользу менее обеспеченных британцев.

На третьем месте — либерал-демократическая партия, которая последовательно выступает против «брексита». Она, по данным соцопросов, значительно укрепила свои позиции с выборов 2017, в основном на фоне споров о соглашении с ЕС.