Президентом Шри-Ланки избран "Терминатор"

Победителем президентских выборов на Шри-Ланке стал кандидат от оппозиционного Народного фронта, бывший замминистра обороны Готабая Раджапакса. По данным Центризбиркома, в первом туре он набрал более 52% голосов. Его главный соперник, кандидат от правящей Объединенной национальной партии Саджит Премадаса заявил, что признает поражение и "уважает решение народа".

Раджапакса, которого на родине называют "Терминатором", известен соотечественникам как военачальник, сыгравший заметную роль в завершающем этапе гражданской войны 1938-2009 годов. В своей предвыборной программе победитель президентской гонки делал упор на укреплении системы безопасности и проведении экономических реформ.

В апреле на острове произошла серия терактов. В нескольких городах прогремело восемь взрывов, в том числе - в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Погибли более 250 человек, среди них 42 иностранца, около 500 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".