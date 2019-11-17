Россия возвращает украинские корабли

Россия намерена в понедельник около полудня передать Украине военные корабли, захваченные год назад в ходе конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС. Буксир и два бронированных артиллерийских катера уже вывели из порта Керчи в нейтральные воды Чёрного моря. В сообщении агентства отмечается, что таким образом Москва выполняет свою часть договорённостей с Киевом.

Россия рассматривала корабли как вещественные доказательства по делу о незаконном пересечении границы. Арестованных моряков ранее вернули на родину в рамках обмена задержанными лицами под гарантию участия в судебном разбирательства.

Украина называла инцидент со стрельбой в Керченском проливе актом российской агрессии, требование вернуть корабли поддержали, в частности, США и Евросоюз.