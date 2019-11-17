На этом кинофестивале нет красных ковровых дорожек, закрытых показов и статусного жюри. Попасть на него может любой, а лучшие работы выбирают сами зрители, зажигая фонарики в конце просмотра. Это Фестиваль уличного кино в России.

Смотры проходят под открытым небом, причем в совершенно различных локациях: это может быть и город-миллионник, а может быть и совсем небольшой населенный пункт. Все делается для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей и познакомить их с работами наиболее талантливых российских режиссеров зачастую никому неизвестных.

"Вы не представляете, что это такое, когда на поляне в какой-нибудь деревне собирается 7 тысяч человек и смотрят российские короткометражки, которых часто просто нет в открытом доступе", - говорит основатель фестиваля Александр Щеряков.

Свыше 700 тысяч зрителей, причем не только в России, но и ряде стран Европы. По сути, это самый массовым просмотр кино под открытым небом в мире. "Это такой своеобразный вариант альтернативного проката короткого метра. Работы молодых кинематографистов получают аудиторию, о которой не могли и мечтать. А аудитория - удовольствие от знакомства с прекрасным", - убежден продюсер, член Европейской Киноакадемии Игорь Мишин.

Ну, а лучшим фильмом в этом году была признана работа 27-летнего Никиты Власова. Его картина "Болванка" рассказывает, как мама, по-профессии военный сапер, знакомится с девушкой своего сына.