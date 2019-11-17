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США

Тревожный звонок для Трампа

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  Вероника Доваль 
Тревожный звонок для Трампа
Авторское право
REUTERS/Jonathan Bachman/File Photo
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Губернатор американского штата Луизиана демократ Джон Бел Эдвардс переизбран на второй срок - он одержал победу над оппонентом-республиканцем Эдди Риспоне, которого активно поддерживает президент США Дональд Трамп.

Луизиана – штат, где традиционно голосуют за республиканцев и где Трамп выиграл на выборах 2016 года с разницей в 20 процентных пунктов. Глава Белого дома неоднократно выступал против Эдвардса, единственного губернатора-демократа на юге США, и трижды приезжал в Луизиану поддержать Риспоне.

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