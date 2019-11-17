"Борьба за демократию никогда не закончится"

До 20 тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Афин, чтобы отметить 46-ю годовщину восстания в Политехническом университете. Манифестация стала первой с момента прихода к власти правого правительства во главе с Кириакосом Мицотакисом и принятия парламентом закона, открывшего доступ полиции на территорию высших учебных заведений в Греции.

Власти, в свою очередь, вывели на улицы пять тысяч полицейских и спецтехнику, в том числе водометы, а также подняли в воздух вертолеты и беспилотники. Начавшийся мирно марш завершился столкновениями демонстрантов с силами правопорядка. 28 человек были задержаны.

«Я - свидетель событий 1973 года, - говорит одна из манифестанток, пенсионерка Мария Маработу. - Я была там. Вот почему я регулярно выхожу на улицы, чтобы выразить протест против нищеты, против всех этих проблем, с которыми мы сталкиваемся»...

"Призыв к борьбе с диктатурой всегда будет актуальным, - добавляет Никос Кукуфилипу. - Борьба за истинную демократию не может закончиться. Каждое поколение должно прилагать усилия, чтобы осуществить свои мечты».

Ноябрьское восстание студентов Афинского политехнического против диктатуры «чёрных полковников» было жестоко подавлено хунтой при поддержке США. В ходе штурма были убиты 24 человека, сотни ранены.

"Спустя 46 лет после студенческого восстания тысячи людей прошли маршем по улицам греческой столицы к посольству США, - передаёт из центра Афин наш корреспондент Апостолос Стаикос. - Некоторые манифестанты сожгли американские флаги и скандировали лозунги против действующего президента".