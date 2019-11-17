Протестная осень в Грузии

Палаточный городок в центре Тбилиси, тысячи протестующих у стен парламента - в Грузии оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов после того, как депутаты правящей партиии "Грузинская мечта" заблокировали внесение поправок в конституцию страны.

Речь идет о переходе к пропорциональной системе распределения мест в парламенте. Эта реформа была анонсирована несколько месяцев назад, причем лидером все той же "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. Однако в момент решающего голосования многие депутаты от правящей партии отказались поддержать соответствующий законопроект.

Это спровоцировало всплеск недовольства. Все без исключения оппозиционные партии призвали своих сторонников выйти на улицы. Как заявляют лидеры протестного движения, они не собираются уходить до тех пор, пока в Конституцию не будут внесены обещанные поправки.

"Зря думают депутаты "Грузинской мечты", что спокойно будут здесь сидеть до конца срока. Этого не произойдет", - сказал лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия - Движение за свободу", экс-

мэр Тбилиси Гиги Угулава журналистам.

Причиной всплеска недовольства в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по

поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменение в конституцию Грузии, которая требует поддержки 113 депутатов из 150. На голосовании изменения поддержал лишь 101 депутат. Как отмечают наблюдатели, в основном, от голосования воздержались депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".