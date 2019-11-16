Кто ответит за дело "доцента-убийцы"? | #Куб

От криминала до скандала федерального уровня: более 80 тыс. подписей собрала онлайн-петиция с требованием отставки руководства Петербургского университета, где работал обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов, — его называют влиятельным членом Российского военного-исторического общества. А глава РВИО, министр культуры Владимир Мединский оказался под шквалом критики после отказа комментировать это дело.

Раньше все спрашивали про «Джокера», а теперь — про Олега Соколова. Мне, знаете, так и хочется ответить: слушайте, если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов? Владимир Мединский министр культуры России

Как воспринимать словам министра? Как неудачную шутку? Как выражение осознанной позиции? Это провокация или констатация факта? Согласно одной из трактовок, хотел он сказать несколько иное.

Критики Мединского встретили его заявление издевками как проявление невоспитанности и необразованности.

Версия, которой придерживается, например, фотограф Евгений Фельдман, сводит слова Мединского к шутке.

Другие стали пытаться заочно объяснить Мединскому, как он не прав...

Бытовой резонанс

Убийство аспирантки истфака в Петербурге должно было бы занять свое место в разделе «криминальная хроника» как ещё одно преступление с ужасными подробностями. Однако это событие приобрело значительно больший общественный резонанс. Почему так?

Свою роль, вероятно, сыграла личность обвиняемого, — кавалер французского ордена почетного легиона, доцент СПбГУ, которого в Российском военно-историческом обществе называли основателем отечественной школы исторической реконструкции. В сети немало его фотографий с министром культуры.

Публицист Егор Холмогоров полагает, что эту историю теперь могут использовать самые разные силы — от феминисток и «параисториков» до чиновников, которые хотят ещё больше «нагнуть» университетскую науку. Арестованного за убийство он назвал «выдающимся человеком с болезненным самомнением и агрессией», который был «доведён до страшного преступления».

«Кто в друзьях у убийцы»

Конечно, не обошлось без целой серии комментариев, смысл которых сводится к одному: это убийство бросает тень на тех, с кем сотрудничал Соколов, кто оказывал ему покровительство.

Кто в ответе?

Где границы ответственности за преступление? Должно ли руководство СПбГУ признать свою часть вины за убийство? Обязан ли Мединский как глава военно-исторического общества объясниться в связи со смертью аспирантки? Подрывает ли дело Соколова репутацию РВИО и СПбГУ?

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