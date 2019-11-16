Возвращение "жёлтых жилетов" и снова беспорядки

Место битвы — Париж, как и год назад.

Демонстрации "желтых жилетов", вышедших на улицы французской столицы в честь первой годовщины начала протестов против повышения цен на топливо и социального неравенства, снова привели к беспорядкам.

На юго-востоке Парижа протестующие, некоторых из которых одеты в черное и скрывающие свои лица, разгромили отделение банка, автобусные остановки, жгли автомобили и мусорные баки.

Полиция была вынуждена применить против них слезоточивый газ. Требования демонстрантов остаются прежними:

Спустя год мы не тронулись с места, но мы не сдадимся. Мы продолжим бороться за нашу покупательскую способность, за прекращение ввода все новых налогов. Потому что мы устали молча умирать участница акции протеста

17 ноября 2018 года так называемое движение "желтых жилетов" мобилизовалось по всей стране, возмущенное экономической политикой Эммануэля Макрона. Тогда число участников протестов приближалось к 300 тысячам. В результате президент страны отказался от налога на топливо и обещал направить 10 миллиардов евро на решение проблем протестующих.

С течением времени накал страстей поутих, число протестующих сократилось в разы, но спустя год лидеры движения призвали сторонников выйти на улицы городов в честь годовщины массовых протестов.

С утра манифестанты временно перекрыли парижскую кольцевую автодорогу. Полиция Парижа сообщает о нескольких десятках задержанных.