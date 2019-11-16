На Шри-Ланке прошли президентские выборы. На высший пост претендовали рекордное количество кандидатов - 35.

Основная борьба, как ожидается, развернется между Готабаей Раджапаксой, представляющим оппозиционный Народный фронт Шри-Ланки, и Саджитом Премадасой от правящей Объединенной национальной партии.

Голосование проходит в условиях политической нестабильности, которая усугубляется сложной обстановкой в сфере безопасности.

Ланкийцы до сих пор не могут отойти от серии терактов, которая произошла в апреле этого года. Тогда в результате 9 взрывов в церквях и отелях погибли более 260 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя боевики, присягнувшие группировке "Исламское государство".

Работа служб национальной безопасности подвергается критике до сих пор.

Ночью неизвестные открыли огонь по колонне автобусов, в которых на выборы президента ехали представители мусульманской общины. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Нападавшие устроили засаду для колонны из более чем 100 транспортных средств. Они также жгли шины на дороге и забрасывали автобусы камнями.