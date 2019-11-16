Споры о Чёрном Пите: традиция или расизм?

Ежегодное прибытие Синтерклааса (Святого Николая в Нидерландах и Бельгии) в последние несколько лет становится темой для споров.

И все из-за Черного Пита — помощника Синтерклааса. По традиции, он доставляет послушным детям подарки через дымоход в День святого Николая, который приходится на 5-6 декабря. Причём таких помощников у Синтерклааса много.

Черного Пита принято изображать с чёрным или коричневым лицом, с чёрными кудрявыми волосами и ярко красными губами. И именно внешность персонажа все чаще становится поводом для обвинений в расизме.

Синтерклаас — это праздник для людей. И он должен остаться таким какой он есть. Поэтому мы здесь. Мы хотим, что Черный Пит остался темнокожим. Здесь не должно быть место политике, это просто хороший праздник для людей сторонник традиционной внешности Чёрного Пита

Ярые противники традиционного Черного Пита требуют от властей изменить внешность персонажа, предлагая наносить на его лицо несколько тёмных пятен как будто от сажи.

В день святого Николая в католических странах дети вечером выставляют свою обувь за порог, а утром находят там сладости.