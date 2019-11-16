Протест в Праге: сотни тысяч против Бабиша

В Праге сотни тысяч людей со всей Чехии приняли участие в манифестации против политики премьер-министра страны миллиардера Андрея Бабиша. Демонстранты потребовали, чтобы он подал в отставку до 31 декабря, если не отзовет министра юстиции и не избавится от своего бизнеса и принадлежащих ему СМИ. Акция была организована общественным движением "Миллион мгновений для демократии".

"Я хочу справедливости, я хочу гордиться этой страной, но сейчас я этого делать не могу. Поэтому мне нужна демократия. Я хочу, чтобы больше денег было у хороших людей, а не только у некоторых ограниченных", - говорит эта участница демонстрации.

Организаторы акции обвинили Бабиша в использовании премьерских возможностей для развития собственного бизнеса, а также давлении через принадлежащие ему СМИ на чешскую политику. Премьер, как сообщается, в отставку подавать не намерен и не выражает беспокойства в связи с митингом. Он считает, что проявление недовольства части избирателей политикой правительства - это признак здоровой демократии.