Технологии на вооружении у диктаторов. Национальный технический музей в Праге рассказывает посетителям, при помощи каких аналогов современных устройств тоталитарные режимы контролировали своих граждан и врагов в стране с 1939 по 1989 год. Выставка проходит в рамках программы в честь тридцатилетия "бархатной революции" в Чехословакии.

"Поскольку это технический музей, мы говорим о технологиях, которые, с одной стороны, использовали тайная полиция коммунистов и нацисты, чтобы удержать власть, а с другой, их противники - в надежде обрести свободу", - говорит Ян Хостак, куратор выставки.

Среди эксонатов - самодельный гидрокостюм католического священника Йозефа Шкопа. Он умер в попытке вплавь по реке Эльба перебраться в Западную Германию в 1957 году.

А вот на этом гироплане до ФРГ надеялся долететь Войтек Вала. Но его поймали и приговорили к 13 годам тюремного заключения.

Пражская выставка продлится до конца июня.