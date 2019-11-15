Высокая вода: в Венеции закрыли площадь Святого Марка

Утопающая Венеция готовится к очередному мощному приливу. Ожидается, что вода поднимется до 160 сантиметров над уровнем моря при критической отметке в 130. Департамент гражданской защиты Италии объявил самый высокий - красный уровень опасности в области Венето. Тем временем местные жители и владельцы магазинов и ресторанов подсчитывают убытки.

Ориана, продавец в книжном магазине: "Единственное, что нам удалось сделать, это поднять книги как можно выше. Но, к сожалению, даже этого было недостаточно, поскольку вода просочилась везде. Как следствие, около половины магазина было полностью затоплено".

Маттео Радо - владелец ресторана в одной из венецианских гостиниц. Сейчас здесь кипит работа. Помещение приводят в порядок.

Маттео Радо: "Я думаю, ущерб составил 70 тысяч евро. Плюс, минус. Разумеется, мы все еще продолжаем подсчет, одновременно пытаемся починить оборудование. Еще скажу, что нам пришлось выбросить продуктов где-то на 10 тысяч евро".

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу. Движение водных трамвайчиков-вапоретто приостановлено. Ушедшая под воду площадь Святого Марка закрыта.