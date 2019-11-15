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Как спасти Венецию?

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  Елена Караева 
Как спасти Венецию?
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Нынешняя "acqua alta", "высокая вода" в Венеции может обойтись, по оценкам властей города, в миллиард евро.

Фото из официального "Твиттера" мэра Венеции

Официальный Рим называет сумму на порядок меньшую, в столице Италии полагают, что ущерб от нынешнего наводнения, крупнейшего за последние полвека, составит несколько десятков миллионов евро.

Первый транш помощи уже был выделен.

Еще в конце 80-ых Рим полагал, что для защиты Венеции требуется особое инженерное сооружение.

На эту тему рассуждает океанограф Георг Умгиссер: "Эта идея была с самого начала не самой эффективной, поскольку она никак не защищала лагуну от небольшого подъема воды. Каждые 10 см предполагали введение в действие сложной системы заграждений, которые должны были соответствовать уровню воды. Это означало, что эти ворота могли подниматься и опускаться 350 раз. В день".

Смета все время менялась - и всегда в сторону увеличения. Сейчас она составляет более 5,5 млрд евро. Одновременно со строительством новых барьеров требуется проводить и профилактические работы. Выяснилось, что некоторые подводные сваи уже успели проржаветь.

Марио Де Марки представляет союз инженеров Венеции: "Оставить всё как есть, не завершив проект, не имеет никакого смысла. Даже если это поможет решать проблему в следующие три десятилетия, строительство нужно закончить. И не будем забывать, что вся документация разрабатывалась в момент, когда никто не говорил об изменениях климата".

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