Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Италия

Венеция собирает пожертвования

 Комментарии
  Мария Горковская 
Венеция собирает пожертвования
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

70% Венеции под водой. Ущерб от стихии мэр города оценивает в 1 млрд евро и собирает пожертвования. 20 миллионов, выделенных национальным правительством на ликвидацию последствий катаклизма, просто не хватит.

В пятницу вода поднялась до отметки в 154 сантиметров при критической в 130. Местные власти во всем винят климатические изменения: за последние сто лет уровень моря повысился примерно на 20 сантиметров.

Частично скрылся под водой молящий о помощи ребенок-мигрант - одна из последних работ уличного художника Бэнкси. По всему городу затоплены не менее 50 церквей.

По словам министра культуры Италии, площади Сан-Марко нанесен "непоправимый вред". Вода стоит в кафедральном соборе Святого Марка и крипте, часть архитектурных элементов которой относится к 9 веку.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.