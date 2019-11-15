"Вынуть Грузию из кармана олигарха": интервью с Нино Бурджанадзе

Пропорциональная избирательная система, возможность новой революции и оппозиционная коалиция. Лидер партии "Демократическое движение — Единая Грузия" Нино Бурджанадзе дала интервью нашему каналу.

Euronews:

— Почему люди выходят на улицы? И почему пропорциональная избирательная система важна для Грузии?

Нино Бурджанадзе:

— Пропорциональная система дает возможности каждой политической партии получить столько мест в парламенте, сколько они получили поддержки со стороны населения. Это очень важно, потому что в таком случае парламент будет действительно отражать волю народа. Но сейчас главное еще и другое. Сам лично господин Иванишвили, который является единоличным правителем Грузии — к сожалению, в XXI веке у нас такая феодальная система — и вся политическая элита обещали грузинскому народу, каждому оппозиционному лидеру партии, каждому человеку, который стоял на митингах и международному сообществу о том, что эта реформа будет проведена. И вдруг, вот вам, мы получили провал этого документа.

Впервые, между прочим, на всю историю независимой Грузии все политические силы без исключения встали рядом друг с другом и объявили о создании единство "Все против одного". Это конечно не означает какую-то коалицию. Это конкретное единство, которое создано для того, чтобы мы смогли добиться справедливой выборной системы, и чтобы у нашего народа, в конце концов, была возможность выбирать на справедливой основе. Мы понимаем, что это сейчас единственная возможность вынуть Грузию из кармана олигарха.

Euronews:

— Сегодняшнюю ситуацию в Грузии называют новой революцией. Вы согласны с таким утверждением?

Нино Бурджанадзе:

— Я свидетельница четырех революционных событий в Грузии. Конечно были и позитивные моменты после этих событий, но были очень большие сложности, трудности. Грузия просто устала от стольких сотрясений. И я бы очень не хотела, чтобы дело дошло до революции.

Euronews:

— Придерживаетесь ли вы и ваши союзники какого-либо плана сейчас?

Нино Бурджанадзе:

— Мы предлагаем несколько вариантов правительству. И если правительство действительно не хочет довести до политического кризиса, если они реально адекватно оценивают ситуацию, то они должны пойти на уступки.