Франция готовится к годовщине "жёлтых жилетов"

Более 200 запланированных манифестаций по всей стране и тысячи ответивших на призыв выйти в субботу на улицы Парижа, - Франция готовится отметить в субботу первую годовщину движения "жёлтых жилетов". В качестве вступления в пятницу утром "жилеты" заблокировали химический завод в департаменте Атлантическая Луара, в качестве предупреждения полиция за несколько часов их оттуда выдворила.

Движение зародилось как протест против повышения ценна топливо и - шире - социальной несправедливости. 17 ноября 2018 года на улицы вышли 282 тысячи человек. Первые субботние акции больше походили на пикники у обочины, хотя манифестанты перекрывали дороги и блокировали ключевые предприятия.

Но с каждой субботой движение подвергалось все большей радикализации, уже 1 декабря местом "битвы" стали Елисейские поля. Манифестанты возвели баррикады, силы правопорядка ответили слезоточивым газом и водяными пушками. Досталось и символам Франции: Триумфальной арке, Пантеону и парижской мэрии.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения, а также аннонсировал ряд социальных и финансовых мер (увеличение минимальной оплаты труда и рабочих премий).

Но "жёлтые жилеты" решили продолжить движение, хотя с каждой субботой их число сокращалось. Зато росло количество раненых, в том числе тяжёлых, и задержанных. По данным британского медицинского журнала The Lancet, 25 манифестантов лишись глаза и получили другие тяжёлые увечья в 2018 году и 15 в 2019-м в результате применения французской полицией травматического оружия.

Правительство Эдуара Филиппа по-своему подготовилось к годовщине, обнародовав данные о том, что ущерб от действий "жёлтых жилетов" за минувший год составил 2,5 миллиарда евро.

Согласно опубликованному в среду соцопросу Elabe, 55 % французов относятся к движению с симпатией, но 63 % не хотели бы, чтобы оно возобновилось.