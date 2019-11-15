Хоккайдо во власти непогоды

На японскую префектуру Хоккайдо обрушилась непогода. В субботу, по прогнозам синоптиков, здесь выпадет до 24 сантиметров снега, а порывы ветра будут достигать 90 километров в час. К воскресенью высота снежного покрова может приблизиться к 50 сантиметрам. Высота волн у побережья достигнет 7 метров. О серьезных проблемах с транспортом пока не сообщается.