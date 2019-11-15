В бар за глотком воздуха

Глоток свежего воздуха в столице Индии в последние 15-20 дней стал практически недоступным лакомством. Ситуация с загрязнением воздуха с конца октября оценивается как "тяжёлая". Последствия пока не изучены досконально, но жители столицы среднего и пожилого возраста стекаются в кислородные бары, предлагающие 15-минутный сеанс за 500 рупий (6,3 евро). В меню - кислородные коктейли с различными вкусами.

Экологическая ситуация в Нью-Дели вновь ухудшилась из-за смога. По данным Центрального управления по контролю за качеством воздуха, индекс загрязнения воздуха превысил 700 пунктов.

В конце октября север Индии оказался во власти плотного смога, вызванного горением пожнивных остатков на полях к западу от Нью-Дели. В ряде городов индекс индекс качества атмосферы составил превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует "экстремальному загрязнению воздуха".