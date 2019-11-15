Гонконг: на войне как на войне

На войне как на войне. Студенты гонконгских университетов отгородили территории вузов от полиции, построив настоящие кирпичные стены (из уличной брусчатки) и сторожевые башни. В качестве орудий — луки и стрелы, катапульты и сотни бензиновых бомб, собранных вручную самими студентами.
Полиция уже предупредила протестующих, что если они будут замечены за применением этих средств, то их привлекут к ответственности, пояснив, что поджог карается сроком вплоть до пожизненного заключения.
Протесты в Гонконге продолжаются уже шестой месяц. В последние недели, несмотря на уменьшение в размерах, беспорядки приобрели более жестокий характер. Это вызвано сразу несколькими трагическими инцидентами.
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