Гонконг: на войне как на войне

На войне как на войне. Студенты гонконгских университетов отгородили территории вузов от полиции, построив настоящие кирпичные стены (из уличной брусчатки) и сторожевые башни. В качестве орудий — луки и стрелы, катапульты и сотни бензиновых бомб, собранных вручную самими студентами.

Полиция уже предупредила протестующих, что если они будут замечены за применением этих средств, то их привлекут к ответственности, пояснив, что поджог карается сроком вплоть до пожизненного заключения.

Протесты в Гонконге продолжаются уже шестой месяц. В последние недели, несмотря на уменьшение в размерах, беспорядки приобрели более жестокий характер. Это вызвано сразу несколькими трагическими инцидентами.