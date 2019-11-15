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Над пещерой в вингсьюте

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Над пещерой в вингсьюте

Два французских пилота в реактивных вингсьютах успешно пересекли самую высокую естественную горную пещеру в мире Тяньмэнь на горе Тяньмэньшань в Чжанцзяцзе на северо-западе провинции Хунань в Китае. Во время шоу "Реактивные люди" Венсан Филипп Реффе и Фредерик Ив Фуген поднялись в небо на вертолете, откуда, надев снаряжение, и прыгнули. Скорость их полета достигала 385 километров в час. Путём постоянного регулирования скорости, угла наклона и преодоления влияния воздушного потока, смельчаки перелетели через пещеру Тяньмэнь высотой 131,5 метра, шириной 57 метров и глубиной 60 метров.

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