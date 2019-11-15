Моралес взывает к ООН и Ватикану

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к ООН и Ватикану с призывом выступить посредниками в урегулировании политического кризиса, из-за которого он вынужден был покинуть страну. Об этом он сообщил в интервью журналисту агентства "Ассошиэйтед пресс" в Мехико, где ему было предоставлено политическое убежище.

Эво Моралес, бывший президент Боливии: "Я полностью доверяю Организации Объединенных Наций. У нас ранее были долгие дискуссии с Генеральным секретарем ООН братом Антонио (Гутерришем). Он осознает важность социальной ответственности, обязательств перед бедными. Он и его организация должны быть посредниками, и не только - при содействии, возможно, католической церкви и папы Франциска".

Моралес также призвал вооруженные силы и полицию страны "не пачкать руки кровью" соотечественников.

Эво Моралес: "Я изумлен предательством главнокомандующего Вооруженными Силами. Тем не менее, теперь я понимаю, что, к сожалению, им не выгодны те, кто обеспечивает экономическую мощь".

Кроме того Эво Моралес заявил, что фактически он все еще является президентом Боливии, поскольку Законодательное собрание страны еще не приняло его отставку, и он готов вернуться на родину, чтобы добиться нормализации обстановки и прекращения насилия.