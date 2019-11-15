Разлучённые стихией сёстры нашли друг друга через 34 года

Такое бывает только в кино! - подумали собравшиеся на этой неделе в Боготе по инициативе фонда Armando Armero. Дженифер де ля Роса и Анхела Рендон - разлученные стихией родные сёстры, нашли дру друга спустя 34 года.

Дженифер была всего неделя от роду, когда извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис стерло с лица земли город Армеро, без малого 25 000 тысяч человек погибли. Некоторое время спустя уцелевшую новорождённую сотрудники Красного Креста передали для удочерения испанской паре. Став режиссером-документалистом, Дженифер до этого дня искала ответ на вопрос, что случилось с ее семьей.

"Я не думала, что это может быть реальностью, - сказала на пресс-конференции взволнованная женщина, - что возможно найти сестру с помощью интернета"...

"Я так счастлива, что у меня есть сестра, - добавила Анхела, не сдерживая слёз, - и больше всего я надеюсь узнать, жива ли наша мать, есть ли у нас еще братья и сестры"...

Встреча состоялась благодаря Франсиско Гонсалесу. Потерявший из-за стихии отца и брата, он посвятил жизнь воссоединению семей из Армеро. Его фонд, Armando Armero, собрал информацию о 478 жителях исчезнувшего города, ищущих детей, и о 65 усыновленных сиротах.

Сопоставив данные их ДНК с помощью Эмилио Юниса (колумбийского специалиста по генетическим исследованиям), фонд помог сёстрам осуществить их самую заветную мечту. Что же касается их матери, то на сегодняшний день они не смогли найти никого с ее именем в реестре гражданского состояния страны.