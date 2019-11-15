Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Турция

Турция выдворяет боевиков ИГ в Европу

 Комментарии
  Елена Караева 
Турция выдворяет боевиков ИГ в Европу
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Анкарой начат процесс выдворения боевиков ИГИЛ из депортационных центров, где они содержались.

В четверг в Германию она отправила шестерых боевиков, в числе экстрадированных есть и ребенок.

Официальный Берлин со своей стороны подтвердил, что Турция намерена вернуть Германии по меньшей мере 10 джихадистов и джихадисток. Это трое мужчин, пять женщин и двое детей.

К этому моменту известно, что с территории Турции уже были выдворены американец иорданского происхождения и датчанин. Последнего задержали по прибытии в аэропорту Копенгагега.

Анкара в этой связи предупредила, что в местах заключения в настоящий момент находятся почти триста боевиков ИГ, у которых имеются паспорта стран-членов и ЕС, и что все они будут отправлены в государства, гражданами которых являются.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.