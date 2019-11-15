Под Киевом задержан один из лидеров ИГИЛ

Служба безопасности Украины, МВД Грузии и ЦРУ задержали под Киевом одного из лидеров группировки "Исламское государство". Об этом сообщает СБУ.

"По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - говорится в сообщении.

В 2016 году, после того, как был ликвидирован Абу Умар аш-Шишани, Аль-Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность группировки. В 2018 году он по поддельному паспорту приехал на Украину, где также занимался координацией отделений ИГИЛ.

Сейчас мужчина находится под арестом в ожидании экстрадиции. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.