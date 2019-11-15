Палаточный лагерь в Тбилиси

В Грузии возобновились массовые антиправительственные протесты, организованные оппозицией после провала парламентского голосования о введении в стране пропорциональной избирательной системы. В Тбилиси участники митинга всю ночь провели в палатках, разбитых на проезжей части проспекта Руставели у здания парламента республики.

Протестующие винят во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили и требуют формирования временного технического правительства и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Нино Бурджанадзе, лидер партии "Демократическое движение - Единая Грузия": "Мы все собрались здесь, потому что мы должны разрешить серьезную проблему для проведения нормальных выборов для нашего народа, для развития страны. И очень жаль, что правительство снова допустило такую большую ошибку, что люди снова пришли на проспект Руставели - все оппозиционные партии против "Грузинской мечты".

Накануне парламент Грузии не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этого предложения проголосовала большая часть депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", которая и разработала законопроект. Это вызвало негодование оппозиции и гражданских активистов.