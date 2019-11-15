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Чили

Новые столкновения в Чили

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  Вероника Доваль 
Новые столкновения в Чили
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В чилийской столице продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против социального неравенства. Группы протестующих в масках накануне забрасывали камнями стражей правопорядка. В ответ те для разгона манифестантов использовали водометы.

В тот же день в городе Темуко прошла манифестация, посвященная памяти убитого год назад полицейскими представителя народа мапуче Камило Катрилланке.

Протесты, переросшие в беспорядки, акты вандализма и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как власти решили поднять стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. Президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.

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