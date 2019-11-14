Крушение "боинга" в Казани: пилот летал по поддельным документам

Причиной крушения Boeing 737-500 в Казани в 2013 году стали ошибочные действия командира лайнера Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Выяснилось, что к полетам на пассажирском лайнере Салихов был допущен на основании поддельных документов.

"Салихов при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна", - говорится на сайте ведомства.

По данным СК, в 2009 году Валерий Портнов, на тот момент замгендиректора авиакомпании "Татарстан", отправил в межрегиональное управление авиации документы Салихова, в которых содержались недостоверные данные. В частности речь идет о свидетельстве пилота коммерческой авиации.

Еще одну ошибку допустил Шавкат Умаров, руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации. Он по халатности не проверил подлинность документа. Уже после катастрофы выяснилось, что Салихову такое свидетельство вообще не выдавали.

Помимо этого, Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин "не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна". С 2012 года Салихов летал уже в качества КВС.

Самолет авиакомпании "Татарстан" потерпел крушение 17 ноября 2013 года. Лайнер направлялся из Москвы в Казань. Погибли все 50 человек, находившиеся на борту. Среди жертв - сын главы Татарстана Ирек Минниханов, глава Управление ФСБ по республике Татарстан Александр Антонов, а также жена и падчерица спортивного комментатора Романа Скворцова.