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Иран

Женщины-автомеханики стали звездами соцсетей в патриархальном Иране

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 Javad Montazeri  
Женщины-автомеханики стали звездами соцсетей в патриархальном Иране
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Вопреки стереотипам, иранки Киана Ярахмади и Нилуфар Фарахманд работают в автомастерской. Владелец гаража "Эстеглал" Али Хамаюни признался, что сперва не хотел брать женщин на работу, но "увидев их энтузиазм, передумал".

Нилуфтар по образованию графический дизайнер, а Киана - юрист. Они решили попробовать себя в качестве автомехаников "из любопытства".

Опубликовав свою историю в социальных сетях, девушки стали звездами. В будущем они хотят открыть свой автосалон и надеются, что их пример подтолкнет и других женщин заниматься этим "не женским делом".

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