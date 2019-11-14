MH17: новые данные о предполагаемом влиянии РФ в ДНР

Лидеры самопровозглашенной Донецкой народной республики получали прямые указания из Москвы. Об этом заявляет Объединенная следственная группа по делу о крушении "малазийского боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. В среду были обнародованы новые предполагаемые записи телефонных разговоров сепаратистов с чиновниками из РФ. Эксперты рассчитывают найти свидетелей, которые бы рассказали о степени российского влияния в ДНР пять лет назад.

"Наряду с обычными телефонами, повстанцы пользовались средствами спецсвязи. Некоторые из них, по-видимому, были предоставлены Российской Федерацией и, более того, использовались российскими высокопоставленными лицами, когда те связывались с боевиками", - говорит Дэвид Нельсон, старший следователь федеральной полиции Австралии, член Объединенной следственной группы.

Среди прочего, в своих разговорах сепаратисты якобы говорят о "прибытии людей с полномочиями от Шойгу", министра обороны РФ, согласование действий с директором ФСБ Александром Бортниковым, влияние Владислава Суркова, помощника Владимира Путина, на назначения в ДНР. Кроме того упоминаются консультации с российскими спецслужбами и финансировании из Москвы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что данные нуждаются в проверке: "Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Все это мы проходили не раз. Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов".

Москва сетует, что российскую сторону не допускают к следствию, и обвинения в причастности к крушению авиалайнера отвергает.

Пассажирский самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, когда его сбила ракета "Бук". Трагедия унесла жизни 298 человек, в том числе 85 детей.