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Туризм в затопленной Венеции

Натянув разноцветные защитные непромокаемые чехлы на обувь,улыбающиеся туристы делают селфи на венецианской площади святого Марка. В четверг (14 ноября) вода в лагуне вновь поднялась на 113 см, и вновь залила площадь.

Для отелей и ресторанов, пытавшихся принять посетителей как можно лучше, это стало большой проблемой: с затоплениями они борются начиная со вторника.

В пятницу в Венеции ожидаются сильные дожди, и новый прилив может вызвать ещё более серьёзное наводнение.

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