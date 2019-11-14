Туризм в затопленной Венеции

Натянув разноцветные защитные непромокаемые чехлы на обувь,улыбающиеся туристы делают селфи на венецианской площади святого Марка. В четверг (14 ноября) вода в лагуне вновь поднялась на 113 см, и вновь залила площадь.
Для отелей и ресторанов, пытавшихся принять посетителей как можно лучше, это стало большой проблемой: с затоплениями они борются начиная со вторника.
В пятницу в Венеции ожидаются сильные дожди, и новый прилив может вызвать ещё более серьёзное наводнение.
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