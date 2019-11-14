Дед Мороз: пишите письма

Дед Мороз собирает письма-заказы к Рождеству. Этим детям посчастливилось лично отдать свои послания дедушке. В деревушке Химмельпфортен, как и каждый год, открылся почтовый офис немецкого Деда Мороза. Ежегодно сюда приходят сотни тысяч писем из разных стран мира. Кроме обычных писем, сюда поступают и электронные послания. Рождественский дед и его помощники обещают ответить всем.