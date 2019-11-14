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Эдинбургский замок: "Замок света и огней"

Эдинбургский замок, расположенный в главном городе Шотландии, превратился в Замок света и огней. В окнах крепости, построенной на потухшем вулкане, неожиданно зарождается жизнь, появляются фигуры танцующих людей, герои мифов и легенд. На свето-музыкальный проект, связанный как с историей самого замка, так и историей Шотландии, у Алистера Янга и его творческой команды ушло шесть месяцев. Увидеть "Замок света" можно с 14 ноября. На световое шоу, которое продлится шесть недель, уже продано около 20 тысяч билетов.

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