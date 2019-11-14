Мигрантов забрали с островов

347 мигрантов и беженцев перевезены с островов Лесбос и Хиос на материковую Грецию, большинство из них покинули перенаселённый лагерь "Мория", предназначенный для проживания трех тысяч человек, но который в последнее время служил пристанищем для 15 тысяч обитателей.

Нэнси Кидимбадила прибыла в Грецию из Конго. Она рассказывает: "Я не знаю, куда я еду. Нам сказали, что отвезут нас в старый монастырь , что там построили дома для мигрантов и что это хорошее место"

Рихаб аль Сайед бежала из Сирии: "Я находилась в лагере "Мория" в течении двух месяцев, жить там было нелегко. Очень много людей, очень много проблем".

Беженцев и мигрантов перевезут затем в различные центры размещения. Так, греческие церковная митрополия района Элида, расположенного на северо-западе Пелопонесса, согласилась принять на территории монастыря около 50 сирийских семей с одним родителем.

А в это время Европарламент обсуждает ситуацию, сложившуюся на греческих острова , в частности, в лагере "Мория".

Еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос уточнил: "Роль национальных правительств в урегулировании таких вопросов на местах имеет первостепенное значение. Я хочу, чтобы что это все поняли. Еврокомиссия может только оказать поддержку. Она не может заменить собой греческие власти".

"У правительства Греции нет иного выбора, кроме как доставки мигрантов на материк. Но миграционный поток не прекращается и власти страны пока не смогли улучшить жилищные условия переселенцев и ответить на критику", — передает корреспондент Euronews Апостолос Стаикос из афинского порта "Пирей".