Ливан: с надеждой на перемены

блокирование дорог и столкновения с властями. На этой неделе президент страны Мишель Аун призвал протестующих разойтись по домам, чтобы не допустить катастрофических последствий.

Обращаясь к демонстрантам, Аун сказал: "Если вы продолжите в том же духе, вы нанесёте удар по Ливану и его интересам. Произойдёт катастрофа".

Однако воздействия это не возымело. Наоборот, слова президента лишь подлили масла в огонь. В ночь на среду в результате стычки с ливанскими военнослужащими был застрелен один из манифестантов. Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте к югу от Бейрута. Это первая жертва противостояния.

"Мы не намерены отступать и будем бороться до конца. Власти должны прислушаться к народу. Мы уверены, что нас поддержит международное сообщество", - говорят манифестанты.

Массовые протестные акции из-за плохой экономической ситуации в Ливане начались 17 октября. На волне всеобщего недовольства глава правительства Саад Харири был вынужден в отставку. Однако теперь манифестанты требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.