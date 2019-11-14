"Железный человек" вновь побил рекорд

"Железный человек" вновь побил свой собственный рекорд. При помощи специального костюма, оснащенного двигателями, основатель британской компании Gravity Industries Ричард Браунинг развил скорость в 136 км/ч над Брайтонским пирсом. В 2017 году ему удалось разогнаться "лишь" до 51,5 км/ч. Изобретатель заявил, что даже во время тренировок ни разу не добивался подобного результата. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса, которые называют Браунинга не иначе, как "супергероем".