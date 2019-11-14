Израиль - "Исламский джихад": соглашение о прекращении огня

Cо сслылкой на дипломатические источники сообщается, что между Израилем и группировкой Исламский джихад достигнуто соглашение о прекращении огня.

Час назад в микроблоге ЦАХАЛ появилась информация о сигналах сирен в южной части Израиля.

Нынешнее обострение ситуации стало одним из самых серьезных за последние месяцы.

Израильские ВВС ликвидировали во вторник командира вооруженного крыла группировки "Исламский джихад", в ответ было сказано, что "Исламский джихад" мобилизует своих боевиков.

В результате обстрелов, которые велись по территории Израиля из Газы, были ранены не менее 25 израильтян.

В свою очередь, медики, работающие в Газе, сообщили, что от огня ЦАХАЛ погибли свыше двух десятков палестинцев, включая детей.

В регион срочно вылетел спецпредставитель ООН Николай Младенов. Вначале он провел консультации в Тель-Авиве, в среду у него были дискуссии в Каире.

Приказом командующего сил самообороны Израиля снято казарменное положение для контингента, за исключением тех военнослужащих, которые расквартированы на границе с Газой.