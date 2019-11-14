Студенты устали от бедности

Студенты во Франции все громче заявляют о своих финансовых проблемах и проводят акции протеста, чтобы изменить ситуацию.

Телеканал Euronews поговорил с 19-летней Лорой, которая учится не первом курсе университета в Лионе.

Индивидуальный прожиточный минимум во франции составляет 1080 евро в месяц. Лора рассказывает: "В течении трех месяцев я получала стипендию четвертого уровня, она составляет 392 евро. Я ее тратила на оплату аренды — 391 евро. То есть на жизнь мне оставался один евро. Было очень тяжело. Мы почти ничего не ели, каждый день — макароны, невозможно сходить к врачу, приходилось даже пропускать уроки, в то время мои оценки ухудшились".

Лора смогла получить финансовую помощь в размере 200 евро для оплаты квартиры, чтобы выжить, ей приходится работать.

"Многие студенты во Франции сталкиваются с таким финансовыми трудностями. 20% студентов в 2016 году жили за чертой бедности. И такая ситуация иногда приводит к жестам отчаяния. В прошлую пятницу в Лионе 22-летний юноша совершил самосожжение перед зданием студенческой администрации. "Бедность убивает " — об этом студенческие союзы говорят уже несколько лет ", — передает из Лиона корреспондент Euronews Рафаэль Виван.

Президент студенческого союза GAELIS Lyon говорит: "За последние несколько лет уровень бедности студентов повысился. Все студенческие союзы заявляют об этом. Мы хотим привлечь внимание официальных лиц к этой проблеме. Чтобы они взяли на себя ответственность и приняли действенные меры относительно стипендий, жилищных условий, чтобы мы наконец-то могли выйти из замкнутого круга бедности".

Председательница университета Лион 2 Натали Домнье заявила, что педагогический состав не ожидал, что такое может произойти.

Акции протеста прошли во многих городах Франции. Студенческие союзы призывают власти как можно скорее пересмотреть бюджет университетов.

Член студенческого союза UNEF Lyon Мароян Мохад уверен: "Мобилизация студентов должна проходить в определенных рамках, чтобы мы не дискредитировали себя и могли дальше защищать свои интересы и права".

Студенты обещают продолжить акции протеста в Лионе, а пятого декабря собираются принять участив в общенациональной забастовке.