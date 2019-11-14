Взрыв на трубопроводе в Египте: есть погибшие

Не менее шести, а по другим оценкам - не менее семи - человек погибли, и полтора десятка получили тяжелые ранения в результате взрыва поздно вечером в среду на трубопроводе к северу от Каира.

Утечка топлива произошла , поскольку жители близлежащей деревни попытались с помощью незаконной врезки слить бензин из трубы . Пары бензина воспламенились, а затем произошел взрыв. Полиция сообщила, что задержала нескольких злоумышленников

Очевидец говорит, что "люди сгорели заживо, пять или шесть человек, на улице чувствовался очень сильный запах газа".

Пожар удалось локализовать, Министерство нефтяной промышленности Египта утром в четверг заявило, что "ситуация находится под контролем".