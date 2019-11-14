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США

Стрельба в калифорнийской школе

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  Мария Горковская 
Стрельба в калифорнийской школе
Авторское право
NBCLA via REUTERS
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В результате стрельбы в школе американского города Санта-Кларита (штат Калифорния) погибли два подростка. Всего ранения получили шесть тинейджеров. Прибывшие на место происшествия полицейские не сразу разобрались, что среди пострадавших и сам стрелок.

В день своего 16-летия одетый во все черное юноша открыл огонь на территории кампуса из полуавтоматического пистолета 45-ого калибра, а затем пустил пулю и себе в голову. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

14 февраля 2018 года жертвами нападения в школе флоридского Паркленда стали 17 человек. Выжившие ученики основали движение за ужесточение контроля над распространением оружия в стране.

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