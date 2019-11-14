В Боливии не стихают протесты

Боливия охвачена протестами. На улицы Ла-Пасы, одного из крупнейших городов страны, вышли сторонники экс-главы государства Эво Моралеса. Полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ. Отставки Моралеса требовали профсоюзы и армия.

Причиной послужили официально объявленные итоги президентских выборов, прошедших 20 октября, с которыми не согласился оппонент Моралеса Карлос Меса. Проверка установила, что голосование и подсчет бюллетеней проводились с нарушениями.

10 ноября на фоне массовых протестов Моралес покинул свой пост, назвав ситуацию государственным переворотом. Позднее Моралес прибыл в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Обязанности президента взяла на себя сенатор-демократ Жанин Аньес. В среду она привела к присяге переходный кабинет министров. Главная задача Аньес - организация и проведение следующих выборов. Они должны состояться в течение ближайших трех месяцев.

Тем временем Моралес призвал к национальному диалогу в стране и заверил, что был бы готов вернуться на родину. Ранее он обратился к католической церкви, ООН и странам Европы с просьбой оказать посредничество в диалоге со своими оппонентами для разрешения политического кризиса в Боливии.